6 Settembre 2020 14:40

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a sabato 12 Settembre: minime in calo, settimana di instabilità

Previsioni Meteo– Il tempo previsto sull’Italia per dopodomani, martedì 8 settembre, e per i successivi quattro giorni, secondo il servizio meteo dell’Aeronautica militare.

Martedì 8 settembre

Nord: al mattino molte nubi a ridosso dei rilievi, su pianura piemontese e Liguria con isolati rovesci a ridosso delle alpi Accidentali. Dalla tarda mattinata graduale diradamento della copertura nuvolosa fino a cielo sereno o poco nuvoloso su pianura ed appennino.

Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare a tratti intensa sulla Sardegna con associati rovesci sparsi, specie sull’area centromeridionale; cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti più consistenti a ridosso dell’Appennino e lungo le coste di Toscana meridionale e Lazio al mattino.

Sud e Sicilia: molte nubi sulla Sicilia con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Nubi in graduale diradamento dal tardo pomeriggio con successivo cielo stellato; altrove alternanza di schiarite ed annuvolamenti, con maggiori addensamenti a ridosso dei rilievi ed associati isolati rovesci, specie sul versante tirrenico .

Temperature: minime in calo su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, in rialzo su Alpi occidentali, regioni centrali tirreniche, Umbria, Campania e Puglia salentina, stazionarie altrove; massime in aumento al nord-ovest, su Triveneto, coste tirreniche di Toscana, Lazio e Campania, nonché su coste ioniche peninsulari, Sardegna e Sicilia occidentali, senza variazioni di rilievo o al più in lieve flessione sul resto del Paese. Venti: da deboli a moderati settentrionali su Liguria e coste adriatiche; deboli orientali sulla Pianura Padana; in prevalenza deboli variabili altrove. Mari: molto mossi mar Ligure, mare e canale di Sardegna; poco mosso o localmente mosso il Tirreno settentrionale e meridionale parte est; in prevalenza mossi i restati bacini.

Mercoledì 9 settembre: tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo aumento della copertura nuvolosa sulla Sardegna dalla sera.

Giovedì 10 settembre: nubi progressivamente più compatte su Sardegna, aree alpine e prealpine con possibili precipitazioni sparse, più diffuse ed intense sull’isola. Nubi alte e stratificate su restante nord, toscana e marche. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.

Venerdì 11 e sabato 12 settembre: molte nubi su Sardegna, nord-ovest e restanti aree montuose del nord con possibili rovesci diffusi. Altrove poche nubi inizialmente ma con nuvolosità in intensificazione pomeridiana su regioni tirreniche e sicilia con associati possibili rovesci.Nella giornata di sabato, nuvolosità irregolare a tratti intensa su regioni nordoccidentali, restanti rilievi settentrionali, Umbria, regioni tirreniche ed isole maggiori con possibili precipitazioni diffuse. Nubi in prevalenza medio-alte sul resto del Paese.