Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare, il bollettino fino al 7 settembre

1 Settembre 2020 20:50

Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: ancora piogge nei prossimi giorni ma dal weekend tornano sole e bel tempo. Il bollettino fino al 7 settembre

Dopo un weekend e un inizio settimana di forte maltempo al Centro-Nord, la situazione si avvia verso un graduale miglioramento. Nei prossimi giorni, persisteranno delle piogge sull’Italia, sparse da Nord a Sud, ma per il primo weekend di settembre, le condizioni miglioreranno su tutto il Paese, con sole e cielo sereno. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare fino al 7 settembre.

Domani, mercoledì 2 settembre

Nord: inizialmente addensamenti compatti su Alpi e Prealpi e cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Dalla tarda mattinata graduale aumento della nuvolosità compatta ovunque con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, più diffuse e intense sulle Prealpi orientali nel pomeriggio, su zone pedemontane del Piemonte e Mantovano dalla sera. Attese schiarite serali sull’Emilia-Romagna.

Centro e Sardegna: estese velature su tutte le regioni, salvo formazione di nubi cumuliformi a sviluppo diurno sulle aree interne, con associati rovesci a ridosso della dorsale appenninica. Dalla sera diradamento della copertura nuvolosa su buona parte delle regioni.

Sud e Sicilia: sulla Sicilia estesa nuvolosità medio-alta, a eccezione di addensamenti compatti sull’area centromeridionale con associati isolati piovaschi. Attese ampie schiarite serali sule zone occidentali dell’isola; sulle regioni peninsulari nubi medio-alte seguite da successivi annuvolamenti consistenti a ridosso delle coste tirreniche e delle aree appenniniche.

Temperature: minime in diminuzione su coste ioniche, Sardegna occidentale e settentrionale, stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese; massime in diminuzione su Piemonte orientale, Lombardia, Triveneto, Sicilia centrale e lungo le zone costiere ioniche, in aumento su regioni centrali, Molise e Campania, senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì 3 settembre. Al Nord: nuvolosità irregolare a tratti intensa con associate isolate piogge. Attese ampie schiarite dal tardo pomeriggio. Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo debole instabilità diurna a ridosso della dorsale appenninica. Sud e Sicilia: alternanza di schiarite e annuvolamenti, questi ultimi più consistenti su Sicilia e aree appenniniche con associati deboli rovesci. Temperature: minime in rialzo su Piemonte meridionale, Lombardia sudoccidentale, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, in diminuzione su Alpi di Lombardia e Trentino-Alto Adige, stazionarie altrove; massime in aumento su Nord-Ovest, Triveneto, Marche meridionali, Abruzzo, Molise, aree interne laziali e sarde e al Sud, in lieve flessione su Emilia-Romagna e restanti Marche, senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venerdì 4 tempo variabile sulla Sicilia con deboli rovesci fino al pomeriggio; tendenza ad ampie schiarite dal pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.

Sabato 5 tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo debole instabilità diurna sui rilievi di confine.

Domenica 6 graduale aumento della nuvolosità compatta su Alpi e Prealpi con possibili precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale. Ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità altrove.

Nella giornata di lunedì molte nubi su Alpi, Prealpi e Pianura padana occidentale con possibili rovesci e temporali sparsi. Ampi e persistenti rasserenamenti sul resto del paese, salvo locali formazioni cumuliformi sui rilievi appenninici.