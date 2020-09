Ponte sullo Stretto, Vono (IV): “oggi e domani a Reggio Calabria un grande convegno per due giorni di confronto su un’opera necessaria”

6 Settembre 2020 10:53

Si terranno a Reggio Calabria due giorni di confronti sul Ponte sullo Stretto

“Oggi, domenica, 6 Settembre alle 17 presso il Nuovo Museo del Bergamotto e Lunedì 7 Settembre alle ore 10.00 a Borgo Santa Trada al Pilone, si terranno due giorni di confronti sul Ponte sullo Stretto, su iniziativa della senatrice di Italia Viva, e vicepresidente della commissione Lavori Pubblici e comunicazioni, Silvia Vono. Domani, i lavori saranno moderati da Gianfranco Saccomanno e interverranno: Ania Lopez componente sia del Consiglio nazionale dell’ordine degli ingegneri che di quello mondiale, poi interverrà l’imprenditrice Sabrina Zuccalà, presidente di 4Ward360, Marco Peroni esperto in infrastrutture, e, relazioneranno Alberto Prestininzi, docente di Rischi geologici e membro del CTS per il Ponte sullo Stretto 2001-2012, Francesca Moraci ordinario di urbanistica all’università Mediterranea di Reggio Calabria, Francesca Pellegrino ordinario di navigazione all’università di Messina, Enzo Siviero docente straordinario ed esperto internazionale di Ponti e rettore della eCampus University. Lunedì 7 Settembre alle ore 10 invece è la volta di Salvatore Margiotta, sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e trasporti, del capogruppo a Palazzo Madama di Italia Viva Davide Faraone, di Gianluca Ievolella provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, di Domenico Passarelli Presidente INU Calabria, di Enzo Enzo Siviero e dell’economista Angelo Deiana”. “ Ci incontreremo a Reggio Calabria – dice la Vono, organizzatrice dell’evento- senza velleità di alcun genere, condivideremo proposte concrete con il mondo imprenditoriale, accademico e le associazioni professionali e ordinistiche da presentare proprio al MIT in vista del giusto utilizzo anche delle risorse del Recovery Fund”.