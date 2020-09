Ponte sullo Stretto, il vice Presidente della Sicilia Armao: “è essenziale e c’è già progetto subito cantierabile, a differenza del tunnel”

8 Settembre 2020 12:47

Ponte sullo Stretto, le parole di Gaetano Armao vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao

“Il Ponte sullo Stretto di Messina, inteso non come un collegamento fra due regioni, la Sicilia e la Calabria, ma come un elemento portante del collegamento scandinavo-mediterraneo, è essenziale“. A sottolinearlo è il vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao ai microfoni di Enzo Bonaiuto di Adnkronos nel corso dell’audizione parlamentare sul Recovery Fund. Si tratta, per Armao, di “un tema che riguarda l’ammodernamento delle reti transeuropee e che consente al Sud d’Italia di essere più competitivo e più coeso, anche in termini di trasporto con il Centro-Nord e con l’intera Europa, per rendere competitivi i nostri sistemi economici”. Il vicepresidente della Sicilia e rappresentante della Conferenza delle Regioni sottolinea che “non è stato inserito nell’elenco delle opere un generico ‘collegamento stabile’ tra Messina e Reggio Calabria, ma il Ponte sullo Stretto”. Oggi, ricorda Armao con un implicito riferimento alla proposta di un tunnel sottomarino, “un’altra opzione è all’esame di una commissione ministeriale, di cui ascolteremo gli esiti; ma è evidente che in questo momento un progetto c’è, quello del Ponte sullo Stretto, che è cantierabile e dunque si può portare avanti“, osserva il vicepresidente della Sicilia.