Ponte sullo Stretto, Siracusano (FI): “Bocciate molte iniziative a favore; basta con le barzellette sul tunnel”

17 Settembre 2020 17:34

Ponte sullo Stretto di Messina. La deputata forzista Matilde siracusano: “Presentato nuovo emendamento al Senato, vediamo cosa faranno gli aperturisti. Alla prova dei fatti hanno sempre ceduto alla logica grillina”

“Sul Ponte sullo Stretto di Messina Forza Italia ha un’opinione ben precisa. Vogliamo concretizzare questo progetto e far partire finalmente i lavori per questa opera rivoluzionaria. Adesso abbiamo una grande occasione. Nei prossimi mesi e nei prossimi anni arriveranno i soldi del Recovery Fund, ed una parte considerevole di questi fondi andrà investito in sviluppo e infrastrutture”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia, che non si rassegna alla lettura pessimista che nelle ultime settimane gli osservatori danno rispetto all’ipotesi dell’inserimento del progetto nel documento che dovrà essere presentato dall’Italia, entro il prossimo 15 ottobre, all’Unione Europea e nel quale saranno contenuti i progetti per i quali verrà richiesto il finanziamento attraverso il Recovery Fund.

“Chiediamo, dunque, al governo trasparenza e un deciso cambio di passo – prosegue Siracusano – Forza Italia ha sfidato la maggioranza in diverse occasioni. Alla Camera hanno più volte bocciato iniziative parlamentari a favore del Ponte; adesso al Senato è stato presentato dal collega Siclari un emendamento al decreto agosto a favore di questa infrastruttura. Vedremo cosa faranno i partiti che sostengono il Conte bis, cosa farà Renzi e cosa farà il Partito democratico. A parole tanti esponenti si dichiarano aperturisti, ma sinora alla prova dei fatti hanno sempre ceduto il passo alla logica grillina. Il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenterebbe un’opportunità – sfruttando anche i fondi europei – per il Mezzogiorno, per creare lavoro, sviluppo, turismo. Basta con le barzellette su tunnel e piste ciclabili: serve una decisione chiara e coraggiosa“.