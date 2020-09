Ponte sullo Stretto, Prestigiacomo: “è assolutamente prioritario, usare il recovery fund come chiedono le Regioni”

8 Settembre 2020 12:42

Ponte sullo Stretto: le dichiarazioni della deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo

“I rappresentanti della Conferenza delle regioni – la presidente della regione Umbria Donatella Tesei, il vice presidente della Regione siciliana Gaetano Armao e l’assessore della Regione Lazio, Alessandra Sartore -, auditi in Commissione bilancio a Montecitorio, hanno confermato che il ponte sullo Stretto di Messina – e non altro tipo di collegamento – rientra tra gli investimenti in infrastrutture necessari per lo sviluppo del Paese. Ancora una volta viene confermato quanto Forza Italia sostiene da sempre: il ponte e’ urgente, necessario e concretamente realizzabile, facendo anche uso delle risorse messe in campo dall’Europa con il Recovery Fund“. Lo afferma la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, vice presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati. “Condividiamo l’auspicio delle Regioni- continua l’esponente azzurra- su un dialogo piu’ intenso e un confronto serrato con il governo proprio per l’individuazione delle priorita’ di investimento. I fondi europei e il fatto che questi siano vincolati a precisi progetti di sviluppo rappresentano per l’Italia un’occasione unica per ridurre il gap tra le due aree del Paese che continua inesorabilmente ad allargarsi“.