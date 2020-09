Ponte sullo Stretto, De Micheli lancia l’idea della pista ciclabile per unire Sicilia e Calabria. Meloni: “altri esperti e una nuova commissione, questa è la priorità del Governo?”

3 Settembre 2020 12:15

Ponte sullo Stretto, il Governo pensa ad una pista ciclabile per collegare Messina con la Calabria. Aspre critiche da Giorgia Meloni, che attacca: “Capito in che mani è l’Italia?”

Dopo aver inserito il Ponte sullo Stretto nella programmazione delle opere da finanziare con il Recovery Fund, un nuovo annuncio giunge in queste ore da parte del Governo. “Abbiamo istituito una commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria. Per collegarle su ferro, su strada e con una pista ciclabile. L’opera che verrà deve essere sicura ed economicamente sostenibile”, si legge sui canali Twitter del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

Una dichiarazione però che non ha raccolto grandi consensi tra le opposizioni, soprattutto per Giorgia Meloni.La leader di Fratelli d’Italia ha così risposto: “altri esperti, altre spese, una nuova commissione. Per cosa? Ragionare su una pista ciclabile per collegare le due sponde dello Stretto di Messina. Certo, in un momento come questo chi non ha come priorità fare due pedalate tra Calabria e Sicilia? Capito in che mani è l’Italia?”.