Ponte sullo Stretto, il Ministro De Micheli: “3 ipotesi di collegamento, una aerea e due sottomarine”

8 Settembre 2020 12:43

Ponte sullo Stretto: le parole del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli

Prima “cerchiamo di dare una base scientifica di discussione al dibattito pubblico”, dopo, “quando avremo questi approfondimenti, decideremo in fase politica come procedere”. E’ la posizione del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, rispetto al progetto di un collegamento tra la Sicilia e la Calabria. La discussione e’ nata ed e’ stata motivata, ricorda De Micheli all’incontro PwC ‘Italia 2021 – Competenze per riavviare il futuro’, “dal cambio radicale di scenario sulle prospettive in Calabria e in Sicilia; io ho dato un mandato alla luce di una serie di valutazioni a una commissione di esperti costituita presso il ministero per studiare un eventuale collegamento tra la Calabria e la Sicilia che puo’ essere di tre tipi in base alla tecnologia moderna: il ponte, il tunnel che si appoggia su fondale del mare e il tunnel sottomarino. Il mandato, dato gratuitamente, deve valutare il vantaggio trasportistico, logistico e vedere quale eventuale tipologia di collegamento” vada realizzata. “Io – aggiunge la ministra – non ho una posizione preconcetta, non decido sulla base dell’emotivita’, bisogna vedere i numeri alla luce della mutata condizione, i tempi, cio’ che e’ piu’ realizzabile e piu’ utile. Quando avremo questi approfondimenti portero’ la questione alla decisione di tutti i colleghi alla luce di dati che hanno un livello di oggettivita’ decisamente superiore alla polemica ponte si’, ponte no”.