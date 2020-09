Ponte sullo Stretto: “Questo Governo non ha intenzione di finanziare l’opera con il Recovery Fund; stanno ghigliottinando le speranze del Sud”

15 Settembre 2020 18:12

Ponte sullo Stretto. Prestigiacomo (FI): “Se ho compreso bene i silenzi e gli imbarazzi del ministro Gualtieri il collegamento tra la Sicilia e la Calabria continuerà a essere un miraggio

“Troppe ambiguità e non senso. La pervicace ostinazione del ministro Gualtieri a non voler dare una risposta chiara al semplice quesito che ho posto, nel corso della sua audizione in Commissioni riunite Bilancio e Finanze, sulla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina fa comprendere le reali intenzioni del governo. Nonostante le ‘intemerate’ dialettiche del Presidente del Consiglio alle quali sono seguite quelle di altri componenti dell’esecutivo e parlamentari della maggioranza è ormai chiaro che il collegamento tra la Sicilia e la Calabria continuerà a essere un miraggio“. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo.

“Se ho compreso bene i silenzi e gli imbarazzi del ministro Gualtieri – aggiunge – questo governo non avrà intenzione di inserire l’opera tra i grandi progetti infrastrutturali da finanziare con il Recovery Fund. Un colpo mortale inferto ai danni della Sicilia, del Sud e delle prospettive di crescita di una delle zone più depresse dell’intero continente europeo. Da novelli Roberspierre, Conte-Di Maio-Zingaretti-Renzi-Speranza stanno ghigliottinando le speranze del Sud, il Sud spazzerà via ogni loro speranza politica“.