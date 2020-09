Ponte sullo Stretto, Faraone a Reggio Calabria: “farlo subito, Zingaretti sbaglia. Ambientalisti dovrebbero essere primi favorevoli” [FOTO e VIDEO]

7 Settembre 2020 14:23

Ponte sullo Stretto, stamattina al Borgo Santa Trada al Pilone il secondo giorno di lavori sulla grande opera dello Stretto: le parole di Davide Faraone ai microfoni di StrettoWeb

Si sono conclusi stamattina i due giorni di lavoro a Reggio Calabria sul Ponte sullo Stretto aperti ieri nei locali del Museo Nazionale del Bergamotto: oggi, invece, l’incontro finale s’è tenuto nell’affascinante scenario del Borgo Santa Trada al Pilone, dove autorevoli relatori hanno partecipato alla seconda giornata dell’evento organizzato dal capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone, e Silvia Vono, vicepresidente della commissione lavori pubblici. Proprio Davide Faraone, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto che “il Ponte va fatto subito, in questa legislatura. C’è il progetto già pronto, i lavori possono partire domani. Non bisogna tirar fuori tunnel, altre robe dette di proposito per far perdere tempo. Zingaretti sbaglia, il Ponte è strategico per rilanciare il Sud Italia, e credo che gli ambientalisti dovrebbero essere i primi ad essere favorevoli perchè con l’alta velocità ferroviaria fino alla Sicilia elimineremmo molti camion e molto smog dalle autostrade, così come verrebbe meno l’inquinamento di traghetti e aliscafi“.

All’incontro di stamattina hanno partecipato, tra gli altri, anche il provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, Gianluca Ievolella, il presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica Calabria Domenico Passarelli, l’economista Angelo Deiana e il prof. Enzo Siviero che in modo magistrale ha ribadito, come già fatto ieri, l’importanza del Ponte sullo Stretto per tutto il Mediterraneo.