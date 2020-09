Ponte sullo Stretto, ennesima presa in giro. Opera assente dai progetti candidati per soldi UE, Sofo: “da Pd e M5S solo chiacchiere”

14 Settembre 2020 15:21

Recovery Fund, la denuncia di Sofo (Lega): “ Sono settimane che PD e 5 Stelle fanno a gara a chi la spara più grossa sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto ”

“Sono settimane che PD e 5 Stelle fanno a gara a chi la spara più grossa sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto eppure questa opera non rientra tra i 557 progetti candidati a entrare nella proposta del Governo italiano per il finanziamento tramite Recovery Fund. E’ l’ennesima presa in giro a una parte di Italia, il Sud, che da decenni attende uno sviluppo esistente solo a chiacchiere”. Questa la denuncia fatta dall’eurodeputato della Lega Vincenzo Sofo in merito all’iter di presentazione del piano del Governo per il Recovery Fund.

“Per completare lo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese – continua Sofo – e collegare finalmente l’Italia da Nord a Sud servono 150 miliardi di euro, l’Unione Europea ce ne ha promessi 209. Dovremmo approfittare per lanciare un grande piano nazionale di sviluppo infrastrutturale collegato alla rete europea Ten-T e colmare finalmente il gap tra Nord e Sud. La maggioranza invece presenta oltre 500 progetti che richiederebbero oltre 600 miliardi e che dunque dovranno per forza essere ridotti di oltre il 65%, avendo come risultato l’ennesimo spreco di risorse senza benefici concreti per l’Italia e lasciando sulle spalle degli italiani i costi per ripagare questi prestiti”.