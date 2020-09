Ponte sullo Stretto, Sottile: “pista ciclabile? E se andassimo in Sicilia col monopattino?”

3 Settembre 2020 21:11

Ponte sullo Stretto, Sottile: “chissà se ci sarà anche la possibilità di andare in Sicilia col monopattino sulla ciclabile, ma forse per allora saremo troppo vecchi. Lo faranno i nostri figli”

“Vedo che questo governo è molto interessato a tutta una serie di cose green, tra cui il monopattino. Chissà se ci sarà anche la possibilità di andare in Sicilia col monopattino sulla ciclabile, ma forse per allora saremo troppo vecchi. Lo faranno i nostri figli”. Il giornalista Salvo Sottile commenta la dichiarazione della ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli che oggi ha parlato della commissione istituita per capire quale sia lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria “su ferro, su strada e con una pista ciclabile”. “Io sono siciliano, sono cresciuto col traghetto. Ora pensare che ci possa essere un ponte o una pista ciclabile francamente mi fa sentire vecchio tutto d’un colpo. Mi sembra, comunque, bizzarro – dice all’Adnkronos –Ci In tanti hanno pensato di fare questo ponte o di collegare la terraferma con l’Isola ma non ci è mai riuscito nessuno. Magari la De Micheli, invece, ha una ricetta per cui ci riuscirà”.