9 Settembre 2020 09:41

Ponte sullo Stretto, Conte: “non è serio parlare del collegamento tra Sicilia e Calabria, se prima non si realizza e si porta avanti concretamente il progetto di infrastrutture viarie”

Dalla Festa nazionale dell’Unità a Modena, il Premier Giuseppe Conte, torna a parlare di Ponte sullo Stretto: “non è serio parlare del collegamento tra Sicilia e Calabria, se prima non si realizza e si porta avanti concretamente il progetto di infrastrutture viarie nelle due regioni, ci sono già tanti fondi e risorse appostate. In prospettiva non si potrà eludere il problema di questo collegamento, dobbiamo essere pronti a collegare l’ultimo miglio”.