Platì: oggi chiusura di campagna elettorale del Movimento Autonomo Popolare

18 Settembre 2020 12:12

Elezioni Comunali: nella giornata di oggi si concluderà a Platì la campagna elettorale del nostro Movimento con Pietro Marra candidato a Sindaco

“Nella giornata di oggi si concluderà a Platì la campagna elettorale del nostro Movimento con Pietro Marra candidato a Sindaco; la stessa è stata vissuta intensamente nei territori non come avviene di solito con i comizi in piazza ma con i candidati che a turno arrivavano a Platì per stare in mezzo alla gente e cercare il rapporto umano, creando successivamente un dibattito e confronto tra la popolazione presente per capire i primi interventi da fare a Platì“, è quanto afferma il candidato a sindaco Pietro Marra. “Si è discusso tanto dei servizi minimi indispensabili tra cui la sistemazione della rete idrica e fognaria, dall’impianto di illuminazione pubblica alla situazione delle strade inclusa la situazione della SP2 Bovalino-Bagnara e non ultima la situazione di mancanza di occupazione, che anno dopo anno sta spopolando la comunità a Platì e dintorni; da vincitori o perdenti sarà nostra cura vigilare sui due programmi elettorali presentati in modo da avere quel ruolo importante all’interno della Città Metropolitana. Come già detto nella riunione di Mercoledì pomeriggio presso il Comune di Platì voluta dai Commissari per illustrarci a tutte e due le Liste in competizione, quello che è stato fatto nei due anni commissariamento e quello che è rimasto in sospeso, lo stesso non si trova in un ottima situazione finanziaria anzi la prossima amministrazione comunale sarà guardata a vista dalle Istituzioni visto l’ultimo scioglimento”, conclude.