Pescara, che fatica: il prossimo avversario della Reggina batte il Notaresco (Serie D) solo ai rigori

30 Settembre 2020 18:36

La prossima avversaria della Reggina, il Pescara, ha battuto il San Nicolò Notaresco non senza fatica: 8-7 ai calci di rigore

La Reggina ha esordito al Granillo questo pomeriggio in Coppa Italia contro il Teramo, ma non era la sola a scendere in campo. Tra le squadre di Serie B impegnate, anche la prossima avversaria in campionato: il Pescara. Gli adriatici, che saranno di scena a Reggio sabato, hanno battuto il San Nicolò Notaresco – compagine di Serie D – non senza difficoltà. Dopo l’1-1 maturato al termine dei tempi supplementari, infatti, i ragazzi di Oddo hanno avuto la meglio solo al termine dei calci di rigore, vincendo 8-7.