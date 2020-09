28 Settembre 2020 12:22

Pentedattilo Film Festival, le tappe conclusive con workshop su critica e scrittura e animazione nel cortometraggio. Fino a mercoledì incontri, in diretta FB alle 18, con Demetrio Marra, Luca Mannella, Andrea Brusa e Marino Guarnieri

Critica cinematografica, Scrittura per cortometraggi e Animazione, al centro degli ultimi appuntamenti della XIII edizione del Pentedattilo Film Festival, riconosciuto dalla Regione Calabria come Grande Festival di rilievo internazionale, nell’ambito della programmazione dei fondi Pac Calabria 2014/2020 annualità 2019, prodotto da Ram Film e patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Dopo il concorso internazionale svoltosi nei mesi scorsi nel suggestivo Borgo di Pentedattilo, con un ricco programma di eventi collaterali, e la partecipata sezione Cineducational con le scuole di Reggio e della Locride, si avvia adesso alla conclusione questa XIII edizione del festival con la direzione artistica di Americo Melchionda ed Emanuele Milasi che, unitamente alla direttrice di produzione Maria Milasi e alla coordinatrice Alessia Rotondo, ha selezionato oltre 120 cortometraggi, tra i 500 pervenuti da tutti i continenti. Tra le tappe finali la serata molto partecipata di proiezioni nella cornice della piazza D’Armi del parco Ecolandia di Arghillà e l’incontro sulla pagina facebook del festival con Fabien Ara e Serge Barbagallo, rispettivamente regista e attore del corto “Clac!” (Francia), vincitore della sezione Territorio in Movimento, Gwenn Joyaux e Filippo Meneghetti, rispettivamente registi di “Tomorrow Island” (Estonia) e de “La Bête” (Francia), corti vincitori ex aequo della sezione Thriller, Daniela Godel, regista del Music video “Limones – Deseisaocho La Banda” (Francia – Spagna), vincitore della rispettiva sezione. Adesso la programmazione si concluderà con i tre workshop gratuiti, da oggi e fino a mercoledì 30 settembre 2020 alle ore 18 in diretta sulla pagina facebook del Festival, su Critica cinematografica, Scrittura per cortometraggi e Animazione. Inizieranno Demetrio Marra e Luca Mannella (oggi 28 settembre), critici cinematografici e redattori della rivista Birdmen raccontando l’esperienza della rivista, esempio di critica a metà fra divulgazione e accademia e approfondendo il tema del cortometraggio, proseguirà Andrea Brusa (domani 29 settembre), regista e sceneggiatore di cortometraggi pluripremiati come “Magic Alps” e “Inverno” illustrando come intraprendere la sceneggiatura di un cortometraggio – dalla scelta dell’idea alla stesura dello script, e descrivendo il lavoro con altri registi e lo scoglio della produzione. Concluderà il ciclo Marino Guarnieri (mercoledì 30 settembre), animatore e regista, autore del film “Gatta Cenerentola”, con il quale i partecipanti esploreranno il linguaggio dell’animazione, dalla sua nascita all’attuale tecnologia, passando per i pionieri e gli artisti più rappresentativi di questa forma di espressione. Saranno poste a confronto le diverse tecniche e i modi di raccontare una storia con l’animazione, ripercorrendo i workflow produttivi e le pipeline di un prodotto industriale e comparandole con strutture indipendenti.

Ecco altri dettagli:

CRITICA CINE MATOGRAFICA diretta da Demetrio Marra e Luca Mannella

Lunedì 28 Settembre h 18.00 – 19.30

Demetrio Marra è nato a Reggio Calabria il 4 settembre 1995. È laureato in Filologia moderna all’Università di Pavia, con una tesi sul Luciano Bianciardi scrittore e traduttore. È vicedirettore di Birdmen Magazine, rivista di Cinema, Serie e Teatro. Collabora con la sezione Lingua italiana di Treccani.it. L’antologia Poeti nati negli anni ’80 e ’90 (Interno Poesia, 2019), a cura di Giulia Martini, ha ospitato tre suoi testi con prefazione di Riccardo Donati. Ha esordito con Riproduzioni in scala (Interno Poesia), con prefazione di Flavio Santi, selezionato al Premio Nazionale Elio Pagliariani. Sue poesie inedite sono comparse su Poetarum Silva, Yawp, Neutopia; sulla Bottega di poesia di Repubblica – Roma, a cura di Gilda Policastro. Sue poesie edite su 7 – Corriere della Sera e Le parole le cose. Il suo racconto Il sole che pareva una bomba a base di acetilene è stato pubblicato su Altri animali.

Luca Mannella è nato a Monza il 12 luglio del 2000. Attualmente è studente di Lettere Moderne all’Università degli Studi di Milano. Collabora come redattore per Birdmen Magazine, occupandosi spesso di cinema e cortometraggi. Nel privato, legge e scrive di poesia.

SCRIVERE IL CORTOMETRAGGIO diretta da Andrea Brusa

Martedì 29 Settembre h 18.00 – 19.30

Andrea Brusa

Andrea Brusa si è laureato in Sceneggiatura presso l’Università della California, Los Angeles (Ucla). Tra i cortometraggi che ha scritto: “Inverno”, presentato al Giffoni Film Festival e vincitore del David di Donatello 2020, “Viola, Franca”, in concorso al Tribeca Film Festival e nominato ai David di Donatello 2017. Ha scritto e co-diretto “Il muro bianco”, presentato al festival di Clermont-Ferrand 2020 e distribuito nelle sale dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai, “Magic Alps”, nominato ai David di Donatello 2019 e selezionato in oltre cento festival internazionali (tra cui Clermont-Ferrand, AFI Fest e Palm Springs ShortFest) e “Respiro”, incluso nella cinquina finalista dei Nastri d’Argento 2017.

ANIMAZIONE diretta da Marino Guarnieri

Mercoledì 30 Settembre h 18.00 – 19.30

Marino Guarnieri

Regista, animatore, illustratore, lavora come graphic designer e attraversa tutte le forme di espressione e comunicazione degli ultimi 25 anni. Approda all’animazione collaborando con emittenti televisive, enti pubblici e successivamente come autore, partecipando alla realizzazione di spot e videoclip, sigle televisive e prodotti educational, documentari, special e lungometraggi. Inizia la collaborazione con MAD Entertainment sin dalla sua fondazione, partecipando a diversi progetti. Lavora al lungometraggio L’Arte della Felicità di Alessandro Rak come Aiuto-Regista, ricoprendo ruoli tecnici, artistici e organizzativi tra cui Direttore dell’Animazione 2D e degli Effetti Speciali e Montatore. Il film, pluripremiato internazionalmente, vince il premio European Film Awards 2014 come Miglior Film d’Animazione Europeo. Prodotto da MAD Entertainment con RAI cinema, è da poco uscito il suo primo lungometraggio da Regista, Gatta Cenerentola, diretto insieme ad Alessandro Rak, Ivan Cappiello e Dario Sansone, presentato alla 74° Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Orizzonti e distribuito in Italia e all’estero, ha raccolto consensi e premi importanti, fino ad entrare nella short list dell’Academy per gli Oscar 2018. Sempre con MAD Entertainment, vince nel 2014 il premio Pulcinella Award a Cartoons on the Bay – la convention della RAI per la promozione dell’animazione italiana – come Miglior Studio di Animazione dell’Anno, realizzando la sigla dell’evento, insieme e diretto da Alessandro Rak. Attualmente è docente di Cinema d’Animazione presso la Scuola Italiana di Comix, per la quale ha diretto lo spot promozionale Chi sogna disegna (2013) e il cortometraggio Mezzanotte di Segni (2015). Dirige un corso all’Accademia delle Belle Arti di Napoli al primo anno del corso di Tecniche di Animazione Digitale 3D del biennio di specializzazione in Graphic Design e Multimedia.

È presidente di ASIFA Italia (Associazione Internazionale Film di Animazione).