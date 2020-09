22 Settembre 2020 10:09

Paura in casa Salernitana, il centrocampista Patryk Dziczek è svenuto in allenamento. Adesso si attende un comunicato da parte del club

Grande paura in casa Salernitana in vista dell’esordio in campionato di Serie B contro la Reggina. Il centrocampista Patryk Dziczek è svenuto in allenamento. Il calciatore è stato immediatamente soccorso dallo staff e trasportato successivamente all’Ospedale Ruggi, infine è stato sottoposto ad accertamenti ed è tenuto in osservazione. L’episodio si è verificato sotto lo sguardo spaventato dei compagni. Si attende adesso un comunicato del club.