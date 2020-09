Palmi: si è conclusa al Parco Sant’Elia la giornata di volontariato ambientale voluta da Vallelata e Legambiente

19 Settembre 2020 13:55

Palmi: si è appena conclusa la grande giornata di pulizia del Parco Sant’Elia voluta da Vallelata e Legambiente con l’iniziativa “Puliamo il tuo parco!”, in occasione del Cleanup Day

Si è appena conclusa la grande giornata di pulizia del Parco Sant’Elia di Palmi voluta da Vallelata e Legambiente con l’iniziativa “Puliamo il tuo parco!”, in occasione del Cleanup Day. La campagna ha visto i consumatori scegliere il proprio parco del cuore. A Palmi, che ha visto il proprio parco vincere fra quelli calabresi raccogliendo circa 1100 preferenze., questa mattina i volontari si sono ritrovati per pulire e ridonare bellezza ad un luogo di svago e ritrovo per tutti i cittadini. “Siamo molto soddisfatti e vogliamo ringraziare tutte le persone che oggi si sono unite a Vallelata e Legambiente in questa giornata di impegno civico – dichiara Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing Galbani Cheese – Oggi è fondamentale prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo e con la campagna “Puliamo il tuo parco!” abbiamo voluto dimostrare ancora una volta l’impegno di Vallelata per l’ambiente e il verde delle nostre città”. “Ringrazio Vallelata e Legambiente per l’iniziativa e i cittadini che hanno votato il Parco di Sant’Elia. – dichiara Giuseppe Ranuccio, Sindaco di Palmi – È un’iniziativa di grande valore che ci aiuta a sensibilizzare la cittadinanza su un tema così importante come quello ambientale e a valorizzare un luogo così incantevole come il parco di Sant’Elia”. La campagna “Puliamo il tuo parco!”, sviluppata in collaborazione con Legambiente, rientra nel più ampio progetto “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa di volontariato ambientale che coinvolge le persone per la pulitura di parchi, piazze, spiagge e fiumi del mondo.