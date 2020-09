Pallacanestro Viola e Avis Reggio Calabria rinnovano il loro impegno e l’accordo di collaborazione per la stagione cestistica 2020-21

24 Settembre 2020 14:40

Pallacanestro Viola e Avis Comunale di Reggio Calabria ODV comunicano di aver rinnovato il loro impegno e l’accordo di collaborazione per la stagione cestistica 2020-21

L’AVIS, Associazioni Volontari Italiani del Sangue, è un’associazione che garantisce attraverso il proprio impegno e la cultura della

donazione, adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti coloro che ne abbiano necessità. La chiamata dei donatori e la raccolta diretta d’intesa con le strutture pubbliche o in manifestazioni privati è fondata sulla libera partecipazione e sull’impegno volontario come fondamento insostituibile di solidarietà umana. Viola e Avis nella loro partnership solidale si impegnano a fare squadra per promuovere la cultura del dono e della libera partecipazione incentivando l’adesione dei cittadini attraverso attività promozionali di solidarietà umana a servizio dei pazienti. Avis si trova a Reggio Calabria Corso Garibaldi 585. Visitare il sito www.avisrc.it e scaricare l’applicazione AvisNet per donare in sicurezza.