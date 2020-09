La Fondazione “La Casa di Giacomo” promuove un progetto per la realizzazione di un ambulatorio di cardiologia pediatrica presso l’Ospedale di Polistena, la soddisfazione del dott. Amodeo

12 Settembre 2020 18:34

Polistena: la Fondazione si impegna ad acquistare, come primo step, una sonda pediatrica per l’ecocardiografo in dotazione al Reparto di Cardiologia, che consentirà l’esecuzione dell’ecocardiogramma ai bambini fin dalla nascita

La Fondazione “La Casa di Giacomo” (lunedì sarà l’anniversario del decessio del giovane) con sede legale in Via Tito Speri n. 8, Rosarno, facendo seguito al cordiale incontro tenutosi in data 8 settembre 2020 presso l’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena al quale hanno preso parte la dott.ssa Maria Laura Borgese, il Direttore Sanitario dott. Giuseppe D’Ascoli e il Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia/UTIC dott. Vincenzo Amodeo, con la presente intende esprimere “formalmente la propria volontà di promuovere un progetto finalizzato alla realizzazione di un ambulatorio di cardiologia pediatrica presso il Reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Polistena. Nello specifico, la Fondazione si impegna ad acquistare, come primo step, una sonda pediatrica per l’ecocardiografo in dotazione al Reparto di Cardiologia, che consentirà l’esecuzione dell’ecocardiogramma ai bambini fin dalla nascita. Questo primo adempimento è, allo stato, vincolato dall’acquisto da parte dell’Ospedale di un nuovo apparecchio di ecocardiografia posto che quello attualmente in uso nel reparto è obsoleto e non implementabile con accessori che, invece, ne consentirebbero l’utilizzo anche per uso pediatrico”.

La Fondazione, previo acquisto dell’anzidetto ecocardiografo, si impegna, “oltre all’acquisto della già menzionata sonda per l’ecocardiografia pediatrica, a promuovere la realizzazione di un ambulatorio di cardiologia pediatrica in stretta collaborazione con l’U.O.C. di Cardiologia/UTIC diretta dal dott. Vincenzo Amodeo; a provvedere, qualora necessario, a sostenere le spese dei corsi di formazione in ambito di cardiologia pediatrica del personale sanitario, in Strutture di Alta Specializzazione con le quali il dott. Amodeo ha rapporti di collaborazione; ad acquistare, nei limiti delle disponibilità della Fondazione, ulteriori apparecchi che consentiranno un totale screening cardiaco in età pediatrica”.

Il do tt. Vincenzo Amodeo, nella qualità di Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia/UTIC, esprime “piena condivisione della linea di azione prospettata dalla Fondazione “La Casa di Giacomo” e si impegna, nei limiti del ruolo ricoperto, a promuovere gli obiettivi oggi individuati”. Parimenti, il dott. Giuseppe D’Ascoli, nella qualità di Direttore Sanitario della struttura ospedaliera, dichiara di “condividere il progetto tracciato dalla Fondazione “La Casa di Giacomo” in accordo con il Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia/UTIC e di sostenerlo, in funzione e nei limiti dell’incarico ricoperto, affinché possa essere fattivamente realizzato”.