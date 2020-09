Nuovi ospedali Sibaritide e Piana di Gioia Tauro, Santelli sollecita il governo per la nomina dei commissari

21 Settembre 2020 14:45

Il Presidente della Regione Jole Santelli, attraverso una missiva indirizzata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai Ministri Paola De Micheli, dei trasporti, e Roberto Speranza, della salute, sollecita la nomina dei Commissari (ai sensi dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazione dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) per la realizzazione delle nuove strutture ospedaliere della Sibaritide e della Piana di Gioia Tauro “la cui importanza – scrive Santelli – è stata resa ancora più fondamentale dall’emergenza Covid-19”. “Proprio l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19 – prosegue la missiva – rende ancora più urgente intervenire con misure straordinarie per assicurare la celere realizzazione di interventi infrastrutturali di importanza strategica per la salute dei cittadini della regione Calabria. Abbiamo bisogno di regole e poteri speciali per poter realizzare in tempi immediati questi interventi infrastrutturali; la pazienza che i cittadini calabresi hanno dimostrato in tutti questi anni è, infatti, ormai esaurita. La nomina di un commissario per ognuna di queste opere – rimarca infine il presidente Santelli – consentirebbe di procedere, da subito, con i lavori già approvati e finanziati e di cui il territorio calabrese ha grandissimo bisogno, ormai da troppi anni”.

Nuovi ospedali in Calabria, Mangialavori: “Governo agisca subito”

“Bene ha fatto la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, a chiedere l’invio di due commissari per la realizzazione dei nuovi ospedali della Piana di Gioia Tauro e della Sibaritide. Il tempo delle chiacchiere è davvero finito: il Governo Conte deve agire subito e dimostrare la chiara volontà di portare a termine due opere di importanza strategica per la Calabria e il Sud Italia“.

Così il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.

“I calabresi – prosegue il parlamentare – sono stanchi delle promesse e dei continui rinvii. I nuovi ospedali sono infrastrutture fondamentali il cui iter realizzativo continua a incontrare ostacoli e rallentamenti del tutto inaccettabili. La governatrice Santelli ha perciò opportunamente messo il premier e i ministri interessati davanti alle loro responsabilità, affinché possano decretare la fine di un immobilismo del quale i cittadini hanno piene le tasche“.