Oppido, abbattimento di alberi monumentali. Giannetta: “molti erano sani, non andavano tagliati”

18 Settembre 2020 10:42

Il Consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta si scaglia contro l’abbattimento degli alberi monumentali e ornamentali effettuato dal Comune di Oppido

“Uno sfregio, peggio ancora se inconsapevole, alla natura, a Oppido e ai suoi abitanti”. Il Consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta si scaglia contro l’abbattimento degli alberi monumentali e ornamentali effettuato dal Comune di Oppido e dichiara: “Molti alberi erano sani, non andavano tagliati, si vede a occhio nudo dai tronchi lasciati a terra”. “I nostri magnifici pini e cedri sono stati tagliati in modo indiscriminato. Sarebbe bastata una soluzione più attenta, responsabile e etica per evitare questo scempio. Purtroppo, l’iter procedurale fino all’affidamento dei lavori rivela tutta la superficialità con cui si è affrontato il problema – dichiara Giannetta – la verifica degli alberi con autorizzazione al taglio di quelli che costituivano pericolosità alla pubblica incolumità risale al 29 febbraio. Il 30 aprile, con il sopralluogo, il tecnico relazionava anche sulla necessità del taglio dei pini di grosse dimensioni di determinate aree urbane, perché, tra l’altro, “luoghi ideali di nidificazione di processionaria”.