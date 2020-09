Omicidio Willy, l’esperienza di Gennaro Calabrese e la lezioni di vita: “strazio enorme per una vittima ingiusta, sento di vivere in un mondo di rabbia crescente”

11 Settembre 2020 16:15

Omicidio Willy Monteiro, Gennaro Calabrese ricorda un episodio simile in cui fu protagonista da bambino: il bellissimo post pubblicato sui social

“Pensiamo che la compassione, le buone maniere, il saper chiedere scusa siano solo roba da ‘benpensanti’. Urliamo contro i deboli mischiandoci tra la folla dei ‘forti’”, così Gennaro Calabrese ha commentato l’omicidio di Willy Montero. Il 21enne è stato ucciso a calci e pugni da 4 uomini di cui oggi il gip nella sua ordinanza ha disposto l’arresto. Sono stati definiti “pericolosi e incapaci di controllarsi”. Indifferenti alle conseguenze, anche giudiziarie, delle loro azioni. Violenti in modo coordinato e continuato, dei perfetti criminali, picchiatori abituali. Nelle loro pagine Facebook si leggono continui riferimenti a elementi che fanno il paio più con degli episodi di Gomorra che non con la vita reale, esaltazioni di atti di delinquenza e frasi significative: “la vita in ginocchio fatela fa a l’altri”. Non si può restare a guardare di fronte ad un episodio del genere, non lo ha fatto appunto l’artista Gennaro Calabrese. Abituati a vederlo ed ascoltarlo nelle vesti di comico, questa volta i suoi ammiratori hanno ricevuto una vera e propria lezione di vita. Un’esperienza molto simile per lui, vissuta proprio in prima persona da ragazzo, quando anche lui fu vittima di violenza. “Lui è stato coraggioso e molto meno fortunato”, afferma tristemente riferendosi al giovane Willy. Perché abituarsi ad una società che accetta questo tipo di episodi, che resta indifferente alla delinquenza e alla violenza, fa davvero malissimo. Di seguito il post completo:

“Avevo 17 anni, era il giorno di carnevale, erano circa le 18 e 30, quando fui pestato a botte, per strada, da due “armadi”. Qualche minuto prima, nei panni di un buffo poliziotto, stavo andando ad una festa in maschera. Un tipo, con la fidanzata accanto, mi consigliò “seccamente” che avrei fatto più figura a togliere quella divisa da dosso e io, in una delle mie rare reazioni istintive, risposi: “ ti consiglio di farti gli affari tuoi”. Passo’ poco, che venni raggiunto dalla furia rabbiosa di altri due energumeni, che cominciarono a prendermi a calci e pugni. Anche quando caddi stremato per terra non esitarono a farmi sentire i tacchi dei loro sfavillanti “Durango” sulla testa. Ero in compagnia di altri quattro amici anche loro impietriti da quella gratuita ferocia.. Sono immagini che mi sono sopravvenute pensando alla triste e desolante storia di Willy. Lui è stato coraggioso e molto meno fortunato. Non so che fine abbiano fatto quelle persone “incontrate” 26 anni fa, fidanzata compresa. Non provai rabbia o voglia di vendetta, pensando allora di essere troppo vigliacco per farlo. Confidai nel fatto che la vita, in casi del genere ti presenta il conto. Chi sceglie certe strade, a volte anche involontariamente o sfortunatamente, indirizza da se il percorso del suo futuro. Pensai… che la violenza (anche verbale) è solo un linguaggio che non riesce ad esprimersi in altri modi.

Lo strazio e’ enorme per Willy, quasi uguale all’amara consapevolezza che ogni giorno ho, di vivere in un mondo di rabbia crescente. Per strada, nei bar, in auto, in fila alla posta, davanti alla tv, quando apriamo un social. Viviamo nella ricerca ossessiva del giustizialismo, nutrendoci del bello, del forte, del benessere, delle etichette, coltivando “la cultura dello scarto”.

Pensiamo che la compassione, le buone maniere, il saper chiedere scusa siano solo roba da “benpensanti”. Urliamo contro i deboli mischiandoci tra la folla dei “forti”.

Riposa in pace Willy.

Sei la vittima ingiusta e prevedibile di un sentimento che da sempre… divide gli uomini…quasi tutti convinti di trovarsi dalla parte del giusto”.