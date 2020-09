Reggio Calabria, domani iniziativa di Nuova Italia Unita alla “riscoperta di sapori e tradizioni”

12 Settembre 2020 15:11

Nello spirito di rilancio e promozione delle tipicità, Nuova Italia Unita invita i cittadini di Reggio alla propria sede, per degustare le tipicità calabresi con “Il Cesto”

Sono tutte ricette antiche, tramandate da generazioni, quelle che portano alla realizzazione dei tanti, straordinari, prodotti tipici che caratterizzano ogni borgo e angolo d’Italia. Nel contrasto a tutto tondo all’appiattimento della globalizzazione, diventa importante conoscere (a volte riscoprire) i prodotti della propria terra, per poter così “partecipare attivamente alla vocazione turistica del territorio, salvaguardarne le peculiarità rurali e naturalistiche, e promuovere le produzioni locali, sia in loco sia nel resto del Paese e nel mondo”. Proprio riprendendo alcuni dei passaggi valorizzanti del programma politico amministrativo per Reggio Calabria, il movimento “Nuova Italia Unita” e il suo capolista Luigi Catalano, hanno ideato alcuni momenti in cui poter assaporare i prodotti locali d’eccellenza, in collaborazione con il prestigioso marchio “Il Cesto”, realizzato da un’azienda locale artigianale giunta alla quarta generazione.

“Non solo a parole sosteniamo che le tipicità debbano essere valorizzate – precisa il capolista e coordinatore regionale per la Calabria Luigi Catalano – ma ci impegnano nel farlo fin da subito, in concreto, andando a proporle ai Reggini, taluni dei quali – a volte – non sono neppure più a conoscenza di alcuni dei aspetti più significativi dell’enogastronomia locale”. Nell’ottica lanciata nel programma amministrativo, con l’ideazione del “Festival dello Stretto”, certamente l’enogastronomia tradizionale, elemento apicale della cultura italiana noto e apprezzato in tutto il pianeta, ne rappresenterà un punto focale. “Insieme al segretario nazionale abbiamo già pensato ad eventi enogastronomici di rilievo nazionale ed internazionale – continua Catalano – per diffondere sempre più la conoscenza della cucina calabrese e le tipicità reggine, con le conseguenti ed importanti ricadute in ambito economico ed occupazionale”.

“L’obiettivo sarà q uello di stimolare e sostenere gli operatori del settore – evidenzia Massimiliano Panero, segretario nazionale del movimento – incentivando lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione della cucina tradizionale, adattandola ai tempi e portandola a sognare in grande. Visto che l’attrattiva turistica di alta gamma, quella più ben intenzionata a spendere, si aspetta strutture e servizi di livello e ristorazione di primario ordine, dovremo lavorare tutti insieme, per arrivare finalmente a portare una stella Michelin nella ristorazione di Reggio”. Si inizia quindi dalla base e dal tessuto cittadino, quello dei primi fruitori delle produzioni “a chilometri zero”. Il giorno XXXX dalle ore XXX alle ore XXX il movimento “Nuova Italia Unita” sarà di fronte alla propria sede di corso Garibaldi 154, per proporre gratuitamente ai Reggini un breve viaggio esperienziale tra i sapori, i profumi e gli aromi della propria terra. L’invito rivolto a tutti, senza alcun vincolo. La partecipazione sarà il primo elemento di una comunità che intende ritrovarsi.