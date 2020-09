Nicolas Viola e la Reggina, quante parole d’amore: “piazza che merita la Serie A, so che ritornerà presto”

11 Settembre 2020 11:39

Nicolas Viola domani assisterà dalla tribuna alla gara amichevole Benevento-Reggina: il presente e il passato della sua carriera calcistica

Benevento-Reggina, per Nicolas Viola non sarà soltanto un amichevole. Tanti ricordi per il centrocampista di origine reggine, considerato un vero e proprio figlio del Sant’Agata essendo cresciuto nelle giovanili amaranto. A causa di un infortunio non potrà scendere in campo, ma assisterà alla gara dalla tribuna e chissà quanti pensieri gli gireranno in testa. L’ex Palermo è intervenuto questa mattina ai microfoni di RegginaTv per spiegare le sue sensazione e parlare della nuova stagione: “Un’annata da record, conclusa alla grande per il Benevento. Personalmente è stata una soddisfazione quella di competere con questo gruppo. Ci stiamo preparando ad un campionato importante, vogliamo far bene anche in Serie B. Reggina? Credo che abbiamo meritato in lungo e in largo il suo torneo. Sono molto legato a Reggio, ho casa lì e anche mia moglie è originaria del posto. Sono un tifoso amaranto e le auguro sempre il meglio. E’ questa una piazza che merita la massima serie e sono sicuro che ci tornerà presto. A Benevento comunque sto bene, è una città che mi ha adottato, sono concentrato a far bene qui. Seguo sempre la Reggina e ho notato che sta facendo un calciomercato interessante. Infortunio? Sono stato sottoposto ad un intervento, non ho potuto completare il campionato, ma adesso inizio già a star meglio. Domani assisterò alla partita dalla tribuna. So che sarà un test importante perché la Reggina ha un organico non da Serie B, capiremo come siamo messi dal punto di vista fisico. Inzaghi? Da appassionato del Milan, dico che è stato un onore conoscerlo. La voglia che il mister trasmette in campo è la stessa che aveva da calciatore, da lui si può solo che imparare”.