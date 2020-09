21 Settembre 2020 13:12

Motta San Giovanni: assemblea permanente in Consiglio comunale sull’area Comunia per porre fine ai persistenti fumi che invadono riviera mottese

Domenico Mallamaci candidato di Motta San Giovanni a Sindaco alle comunali dell’11 giugno 2017 con la lista “insieme è-vento di futuro”, per dare voce ad una comunità che in questi anni si è sentita inascoltata, ha indetto un’Assemblea permanente nella sede municipale di Motta San Giovanni per porre fine ai persistenti fumi che, dopo l’incendio di Comunìa, invadono la riviera mottese a seguito della combustione dei fanghi di depurazione della società Ecoservice, già da tempo posta sotto sequestro. Dopo le segnalazioni sin dai primi di Agosto sulla pericolosità dei fumi da combustione dei fanghi a seguito dell’incendio in località Comunìa rivolti agli organi competenti da Vincenzo Crea referente unico dell’ANCADIC e riportati dai mezzi di comunicazione, anche il Sindaco di Motta San Giovanni si è adoperato fattivamente per la risoluzione del problema ecologico-ambientale, ma – purtroppo – ancora permane l’acre odore del fumo. La data di inizio dell’Assemblea permanente” verrà ufficializzata dopo la necessaria autorizzazione delle forze dell’ordine. Ed intanto, la comunità mottese tutta chiede al riguardo un immediato risolutivo intervento degli organi competenti.