Morra a Catanzaro: “carenza di magistrati tra il 20 e il 30%”

28 Settembre 2020 16:30

Le parole di Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia a margine della missione dell’organismo a Catanzaro

“Ci sono uffici in cui la carenza di organico e’ inferiore al 20% e altri in cui e’ drammaticamente superiore al 30%“. Lo ha detto Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia a margine della missione dell’organismo a Catanzaro. “Di conseguenza – ha aggiunto Morra – la situazione deve essere valutata e poi si dovra’ anche tenere conto dell’eta’ media dei magistrati che vengono a lavorare in Calabria e della loro volonta’ di permanere in Calabria. Questo perche’ ci e’ stato anche sottolineato come vi sia la fascinazione di un ufficio giudiziario che attrae tantissimi lasciandone di fatto altri scoperti. Qualche domanda, su questo, qualcuno se la dovra’ fare“. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente Morra ha detto anche che “abbiamo parlato del caso Petrini rispetto a quello che e’ a tutti noto e’ abbiamo riflettuto su quello che e’ stato oggetto di divulgazione attraverso la stampa. Altro – ha concluso – non posso aggiungere“.