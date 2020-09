Serie B, Monza-SPAL 0-0: i brianzoli steccano la prima e sbagliano un rigore

25 Settembre 2020 18:41

Si è appena conclusa la gara inaugurale della Serie B 2020/2021, Monza-SPAL. All’U-Power Stadium finisce 0-0, con i brianzoli che sbagliano un rigore

Si apre con un pareggio la Serie B 2020/2021: Monza-SPAL finisce a reti inviolate. Primo tempo abbastanza equilibrato e povero di emozioni. Partita condizionata dal campo pesante per via della pioggia intensa che si è abbattuta sull’U-Power Stadium nelle ore prima del fischio d’inizio. L’unica occasione degna di nota capita sui piedi di Paletta, che calcia al volo dal limite impegnando Berisha. Nella ripresa la gara si vivacizza. La SPAL agisce di rimessa e mette i brividi più volte a Brocchi e ai suoi. La palla-gol più importante è per D’Alessandro che, dopo aver seminato il panico nella difesa avversaria, colpisce il palo. Stessa sorte dall’altra parte per il colpo di testa di Sampirisi, sulla respinta Barillà si divora il gol del vantaggio. Al minuto 81 possibile svolta del match: Orsato sbaglia e fischia un rigore in favore dei brianzoli. Dalle immagini appare evidente il fallo a parti invertite. Dal dischetto va il nuovo acquisto Gytkjær, che calcia male e si fa intercettare il penalty da Berisha.