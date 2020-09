Mondello e il tormentone “Non ce n’è Coviddi”: Angela Chianello sbarca su Instagram e guadagna oltre 100mila followers in un giorno

7 Settembre 2020 14:52

La star del web Angela Chianello adesso c’è anche su Instagram: il suo profilo è stato super cliccato nelle ultime 24 ore

Oltre 100mila followers in meno di 24 ore. La star del web Angela Chianello, la signora di Mondello diventata famosa per la frase “Non ce n’è Coviddi”, pronunciata durante un’intervista su Canale 5, è sbarcata soltanto ieri su Instagram e rischia di entrare di diritto tra le influencer italiane più seguite del momento. Il nuovo profilo social è accompagnato dalla parola “real”, come usano appunto le celebrità, guadagnando una media di mille seguaci al minuto. Il motivo di tanta fama è per il suo “talento”, capace di creare quello che è diventato un vero e proprio tormentone estivo. L’Italia era appena uscita dal lockdown ed il suo “buongiorno da Mondello”, accompagnato dall’affermazione “Non ce n’è Coviddi”, pronunciata in dialetto siciliano, divennero virali.

Dall’iniziale disturbo che la situazione inizialmente le aveva provocato, Angela Chianello adesso ha deciso di sfruttare l’onda del web. La donna infatti, contattata da Barbara D’Urso, inizialmente aveva chiesto al popolo della rete di smetterla di fare meme su di lei affermando che quell’intervista le aveva rovinato la vita, poi qualcosa è evidentemente cambiata. Ed è esploso il fenomeno “Chianello”. Nel giro di poche ore il suo profilo è stato cliccato dagli utenti di tutta Italia, con alcuni commenti ironici e altri più critici sotto ai post pubblicati. “Altro che Chiara Ferragni”, scrive per scherazare qualcuno. “Una volta l’ignoranza si nascondeva per pudore, ora si sfoggia come fosse un vanto”, bacchetta invece qualcun altro. Insomma, non è la prima volta che internet “premia” gli strafalcioni grammaticali di persone comuni, chissà che oltre al profilo social Angela non si inventi qualche altro colpo di marketing.