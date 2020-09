I Modà rimandano i live causa Coronavirus, le DATE delle nuove tappe: ecco quando saranno a Reggio Calabria

1 Settembre 2020 14:49

Causa coronavirus i Modà hanno posticipato al 2021 i live previsti nel 2020

I Moda’ danno appuntamento ai fan al prossimo anno e rimandano, causa coronavirus, i live previsti nel 2020. Il concerto speciale all’Arena di Verona, che era in programma il 2 maggio 2020, e’ posticipato al 26 settembre 2021, mentre il tour nei palasport “Testa o Croce tour”, previsto a marzo 2020 e inizialmente rinviato all’autunno 2020, viene posticipato al 2021 secondo il seguente calendario: 1 e 2 ottobre Assago, Milano (rispettivamente recupero del 28 marzo e del 18 dicembre 2020 la prima data, del 29 marzo e del 19 dicembre 2020 la seconda data), 5 ottobre Eboli (recupero del 10 marzo e del 13 ottobre 2020), 8 e 9 ottobre Catania (rispettivamente recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020 e a seguire del 7 marzo e del 3 ottobre 2020), 12 ottobre Reggio Calabria (recupero del 17 marzo e del 6 ottobre 2020), 15 e 16 ottobre Bari (recupero del 13 marzo e del 9 ottobre 2020 e a seguire del 14 marzo e del 10 ottobre 2020), 19 ottobre Roma (recupero del 20 marzo e del 12 dicembre 2020). I biglietti gia’ acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti. Intanto i Moda’ saranno sul palco dell’Arena di Verona tra gli ospiti dei Seat Music Awards, trasmessi su Rai1, il 5 settembre. Dal 2 settembre, poi, esce sulla pagina ufficiale Youtube della band il video di “Cuore di cemento”, il nuovo singolo attualmente in radio