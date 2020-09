Elezioni Comunali, il Ministro Guerini a Reggio Calabria: “votate Falcomatà se volete che la città sia protagonista”

14 Settembre 2020 21:17

Le parole del Ministro Guerini a Reggio Calabria

“Se è difficile fare il sindaco in tante realta’ d’Italia lo è ancora di piu’ farlo a Reggio Calabria e nelle condizioni in cui si trovava la città quando Giuseppe ne ha preso la guida“. Lo ha detto a Reggio Calabria il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. “Bisogna votare Falcomatà – ha aggiunto Guerini – se si intende immaginare la propria citta’ come protagonista della crescita complessiva del nostro Paese. Governare Reggio vuol dire affrontare i problemi e non semplicemente mettere una bandierina dentro un gioco nazionale che si vuole realizzare. Domenica si vota per Reggio Calabria non per il governo nazionale. Si vota per decidere chi governerà questa città e se ha le carte in regola per poterlo fare. I protagonisti sono i candidati locali. Ai reggini bisogna far capire bene qual e’ la posta in gioco”.