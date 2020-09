Milazzo: trovato il corpo del militare annegato ieri dopo aver salvato un ragazzo

27 Settembre 2020 09:47

Milazzo: il corpo di Aurelio Visalli è stato trovato questa mattina

È stato ritrovato stamani al largo di Milazzo (Me) nello specchio di mare antistante Tono dove si erano concentrate le ricerche, il corpo di Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo, scomparso ieri tra le onde dopo avere salvato un quindicenne che stava annegando. A confermarlo i vigili del fuoco e la Capitaneria di Milazzo.

Milazzo: effettuato il riconoscimento del militare annegato ieri

Effettuato il riconoscimento del corpo di Aurelio Visalli, militare della guardia costiera scomparso ieri nelle acque antistanti a Milazzo, in provincia di Messina, dopo essere intervenuto per il salvataggio di un bagnante. Il corpo di Visalli, secondo Capo della guardia costiera di Milazzo, e’ stato recuperato introno alle 8 di questa mattina da un mezzo della Capitaneria di porto, a circa cento metri dal punto in cui era scomparso il militare, e trasferito all’obitorio dell’ospedale di Milazzo: qui e’ avvenuto il riconoscimento da parte dei familiari.