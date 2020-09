Milazzo: Pd ed Articolo Uno presentano candidato a sindaco e membri della lista per le amministrative di ottobre

9 Settembre 2020 16:46

Messina. Amministrative di Milazzo, Pd e Articolo Uno: “Presentati candidati di fede certa; distanza siderale tra noi e una destra populista e qualunquista telecomandata da un gruppetto di onorevoli ai quali è asservita”

“A sinistra c’è Gioacchino Abbriano. Abbiamo scelto una persona seria, generosa, ed onesta. Un uomo autenticamente di sinistra, con valori solidi, elevate competenze ed un programma equilibrato che mette al primo posto il completamento del percorso di risanamento della città.

Al suo fianco, sin da subito, tre donne che rappresentano una splendida novità nel panorama politico cittadino, Licia D’Alì, Mariella Morabito e Natascia Fazzeri ed un assessore di esperienza, Ciccio Italiano”. Così, in una nota congiunta, Pd ed Articolo Uno nel rendere noti candidato a sindaco e membri della lista presentate per le amministrative di Milazzo, previste per il prossimo ottobre.

“Al Consiglio Comunale abbiamo voluto proporre candidati di fede certa, leali ai valori del centrosinistra e senza ambiguità. Questo per segnare, una volta di più, la distanza siderale tra noi e una destra populista, qualunquista e raccogliticcia, telecomandata da un gruppetto di onorevoli ai quali è asservita. Una destra che, questa volta con i simboli di partito, schiera i soliti della politica, noti soltanto per l’abitudine di saltare da uno schieramento all’altro senza lasciare traccia di sé nell’operato della cosa pubblica. Iniziamo questa ennesima entusiasmante avventura, con la certezza che i milazzesi sceglieranno Gioacchino Abbriano e la lista PD – Articolo Uno.

La lista dei candidati di Pd ed Articolo Uno alle amministrative di Milazzo