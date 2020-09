Milazzo, morte Visalli: Di Maio sospende la tappa elettorale

27 Settembre 2020 11:49

Milazzo, morte Visalli: la visita del ministro Di Maio era prevista per oggi

“La tragedia che oggi colpisce Milazzo ci lascia sgomenti. Un velo di tristezza e’ calato sul nostro comprensorio, per questo abbiamo ritenuto doveroso, per rispetto di Aurelio e della sua famiglia, sospendere la visita del ministro Luigi Di Maio che era prevista per oggi a Milazzo“, a sostegno del candidato sindaco Giovanni Utano, in vista della amministrative siciliane del 4 e 5 ottobre. Lo rende noto la senatrice del M5s, Barbara Floridia, che aggiunge: “Siamo dispiaciuti e addolorati per la tragedia accaduta al sottufficiale della Capitaneria di porto. Questo dolore ci ricorda pero’ il profondo senso del dovere e la ricchezza di umanita’ che abita dentro molti italiani, molti nostri vicini, molti concittadini“.