Milan, Ibrahimovic positivo al Coronavirus

24 Settembre 2020 15:32

Un brutto colpo per il Milan. Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Coronavirus, dopo i tamponi effettuati in vista della gara di Europa League

Ibrahimovic positivo al Coronavirus dopo il nuovo giro di tamponi effettuato in vista della gara di Europa League contro il Bodø/Glimt. L’esito di questi tamponi è arrivato poco fa e l’unico positivo risulta essere proprio lo svedese, già in quarantena, che ovviamente non potrà giocare né stasera né domenica alle 18 a Crotone. Starà fuori finché non sarà guarito e non risulterà negativo al doppio tampone di rito. Di seguito il comunicato ufficiale.

“AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi”.