Migranti, Lampedusa sotto assedio: 26 sbarchi in 24 ore ed hotspot al collasso, al suo interno 1.200 persone a fronte di soli 192 posti

21 Settembre 2020 12:35

Emergenza migranti in Sicilia. È record sull’isola di Lampedusa dove nelle ultime 24 ore si sono registrati ben 26 sbarchi per un totale di oltre 300 persone. Hotspot al collasso: 1.200 ospiti a fronte di 192 posti

È ripreso, a partire da questa notte, il fiume di sbarchi di migranti sull’isola di Lampedusa, 26 solo nelle ultime 24 ore, per un totale di circa 300 persone, per la maggior parte di nazionalità tunisina.

Il primo dei 12 sbarchi registrati durante la notte è avvenuto all’1:30 e ne sono stati protagonisti 85 migranti, rintracciati dai Carabinieri mentre erano già sulla terraferma a seguito di uno sbarco autonomo, a Cala Pisana.

Due ore più tardi, alle 3:30, le autorità hanno invece dovuto soccorrere 3 barchini, agganciati da una motovedetta nelle acque antistanti il molo Favarolo, dove sono stati sbarcati. Erano in 70 tra libici e tunisini.

Contemporaneamente, al molo Madonnina è arrivato un barchino con a bordo altri 14 tunisini.

E ancora, poco prima delle 5, sempre al molo Madonnina, è sbarcato un altro gruppo di tunisini, 10 in tutto, che era stato soccorso da una motovedetta della Guardia di Finanza.

Poco dopo, allo stesso molo sono arrivati altri 4 barchini, soccorsi dalle Fiamme Gialle, con a bordo rispettivamente 7; 21; 16 e 17, per un totale di 61 persone, tutte tunisine.

Infine, dopo le 7 del mattino, si sono registrati altri due sbarchi per un totale di 23 migranti tunisini.

A seguito delle operazioni di soccorso, coordinate dalla Guardia Costiera, tutti i migranti sbarcati sull’isola di Lampedusa, sono stati trasferiti presso l’ormai celebre hotspot di contrada Imbriacola, dove, dopo lo svuotamento delle scorse settimane si registra nuovamente una situazione critica. Sono infatti oltre 1.200 le presenze registrate al suo interno, a fronte di una capienza di soli 192 ospiti.

In attesa di sbarcare migranti, inoltre, anche la nave Alan Kurdi, con a bordo 133 persone tra cui 62 minori.

Sul fiume ininterrotto di sbarchi, altri 275 migranti, tra cui oltre 60 postivi al Covid19, sono stati sbarcati ieri a Palermo dalla nave dell’Ong Open Arms, si è espresso il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci: “Le Ong pretendono di utilizzare i porti siciliani mentre stiamo scoppiando; l’Europa è assente sul suo fronte più scoperto: il Mediterraneo; c’è una strafottenza senza precedenti, una volgare strumentalizzazione che capovolge la realtà: quelli che difendono i diritti umani sono accusati di razzismo; quelli che se ne fregano della salute degli ultimi, sono pronti per la canonizzazione”.