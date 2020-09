1 Settembre 2020 16:41

Migranti, Salvini: “terzo sbarco in tre giorni a Crotone, con 60 clandestini arrivati in spiaggia nelle ultime ore. Alcuni di loro sono già scappati”

“Terzo sbarco in tre giorni a Crotone, con 60 clandestini arrivati in spiaggia nelle ultime ore. Alcuni di loro sono già scappati. Porti spalancati, nonostante il rischio Covid, e cittadini e forze dell’ordine messe in pericolo da questo governo di incapaci. Crotone è assediata: la città, tutta la Calabria e tutta Italia meritano di più e di meglio”. E’ quanto ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini.