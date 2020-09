Migranti: Cdm sospende tributi per Lampedusa fino a fine anno

3 Settembre 2020 23:32

Roma, 3 set. (Adnkronos) – Arrivano le attese misure per Lampedusa, alle prese con l’emergenza migranti. Il Cdm ha infatti approvato un decreto con misure economiche a favore del Comune din Lampedusa e Linosa, come assicurato ieri dal premier Giuseppe Conte al primo cittadino, Totò Martello, e al governatore Nello Musumeci, entrambi ricevuti a Palazzo Chigi.

“In considerazione dell’andamento dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria necessarie per la prevenzione del contagio da COVID-19, il testo prevede – si legge nella nota di P.Chigi diffusa subito dopo il Cdm – per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, la sospensione fino al 21 dicembre 2020 dei versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali”.