Messina: L’Unione degli Universitari Messina elegge il nuovo esecutivo di Ateneo

19 Settembre 2020 14:43

Messina. Ieri, venerdì 18, l’assemblea dell’Unione degli Universitari Messina ha eletto ad interim il nuovo esecutivo di Ateneo

Ieri venerdì 18 settembre nell’assemblea dell’Unione degli Universitari Messina – UDU MESSINA, che si è tenuta presso il piccolo Teatro ARB, è stato eletto ad interim il nuovo esecutivo di Ateneo così composto:

Coordinatrice: Alice Borgia

Responsabile Organizzazione: Damiano Di Giovanni

Responsabile Comunicazione: Esther Runci

Responsabile Radicamento: Costanza Pizzo

“Ci siamo confrontati sulla situazione del nostro territorio e dell’Università e siamo pronti a lavorare per difendere i diritti degli studenti e per promuovere la Partecipazione dei ragazzi alla vita politica”. Questa quanto si legge nella nota dell’Unione degli Universitari di Messina rilasciata a seguito dell’elezione del nuovo esecutivo.

“La nostra attenzione sarà rivolta non solo alla didattica e alla rappresentanza ma anche alla tutela del diritto allo studio e alle tematiche sociali. Vogliamo collaborare per portare avanti i nostri obiettivi con tutte le realtà che condividono i nostri valori, sperando in un dialogo capace di fare crescere la realtà sociale e culturale della nostra Università e della nostra città“.