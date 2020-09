Unime, lauree triennali e a ciclo unico a numero programmato locale: il Rettore proporrà agli Organi collegiali l’ampliamento dei posti disponibili

18 Settembre 2020 19:15

Messina: si apre uno spiraglio per le tante studentesse e i tanti studenti che aspirano ad iscriversi all’Università

Si apre uno spiraglio per le tante studentesse e i tanti studenti che aspirano ad iscriversi all’Università di Messina. Nella prossima seduta degli Organi Collegiali, in programma lunedì 28 settembre, il Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea di concerto con il Prorettore alla Didattica, prof. Gioacchino Francesco La Torre, proporrà l’ampliamento dei posti disponibili per i corsi ad accesso programmato a livello locale A.A. 2020-2021. Intanto l’Ateneo ha già comunicato che tenuto conto della disponibilità di posti residui, a partire dalle ore 16.00 del 5 ottobre 2020 saranno riaperti i termini per l’ammissione ai Corsi di Laurea triennale e a ciclo unico a numero programmato a livello locale A.A. 2020-2021, secondo le modalità già indicate nel bando pubblicato in data 18 maggio 2020. Gli interessati potranno presentare la propria candidatura tramite Piattaforma Servizi Web Esse3 UniME fino al 04 novembre.