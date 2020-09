Messina, la Uiltrasporti sul viadotto Ritiro: “Stucchevoli rinvii da parte dell’Amministrazione comunale”

7 Settembre 2020 13:25

Messina. La Uiltrasporti interviene sul tema dei lavori sul viadotto Ritiro: “Aprire la bretella per la galleria San Jachiddu entro la riapertura delle scuole o le criticità saranno insostenibili”

“Mentre il dottore studiava, il malato è morto”, dichiara Angelo Passari segretario viabilità UIltrasporti Messina a proposito dei forti disagi subiti per tutto il periodo estivo dalla cittadinanza per i lavori sul viadotto Ritiro, che hanno prodotto frequenti ed interminabili code che hanno caratterizzato le ferie dei messinesi.

“Aprire la bretella che conduce nella galleria San Jachiddu resta l’unica soluzione per far decongestionare il traffico causato dai lavori sul viadotto Ritiro – continua Passari –. Un’arteria rimasta ancora colpevolmente chiusa per responsabilità che andrebbero individuate. Al contrario abbiamo assistito ogni tre mesi a continui stucchevoli rinvii da parte dell’Amministrazione comunale. Rinvii a cui occorre mettere fine entro la riapertura delle scuole quando le criticità per la viabilità della zona centro-nord saranno nuovamente insostenibili”.