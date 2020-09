Messina, uffici comunali non hanno raggiunto obiettivi semestrali, De Luca: “O si recupera o saltano indennità di risultato”

18 Settembre 2020 17:27

Messina. Molti uffici non raggiungono obiettivi semestrali per l’anno 2020 motivando il ritardo con la crisi covid, il sindaco: “Stipendio pagato pur essendo in smart working, recuperate o saltano indennità”

Si è svolta ieri, a Palazzo Zanca, la riunione relativa al monitoraggio semestrale degli obiettivi posti dall’Amministrazione a dirigenti ed impiegati del Comune di Messina per l’anno 2020.

Il risultato non è quello che il sindaco Cateno De Luca avrebbe sperato, infatti, stando a quanto reso noto dallo stesso De Luca sulla propria pagina Facebook, tanti uffici comunali non hanno conseguito i risultati programmati.

“Sindaco non ci siano arrivati causa Covid – scrive De Luca, ripotando uno stralcio esemplificativo di conversazione tra sé e i dipendenti comunali –. Ma io non vi ho pagato lo stipendio per i mesi di marzo aprile maggio e giugno pur essendo in smart working?”.

“Purtroppo – conclude il primo cittadino – in tanti uffici comunali (non in tutti) durante il Covid abbiamo pagato gli stipendi ma la controprestazione lavorativa non stiamo riuscendo a definirla. Ed ora Che si fa? Semplice! Ora si lavora di più per recuperare il tempo mal utilizzato durante il Covid diversamente saltano tutte le indennità di risultato e le risorse per la produttività 2020”.