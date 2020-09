Messina, traffico in tilt allo svincolo di Giostra: lunghe code ed automobilisti bloccati [FOTO]

9 Settembre 2020 13:07

Messina. Continuano a registrarsi grandi disagi al traffico automobilistico cittadino a causa dei lavori sul viadotto Ritiro. Completamente in tilt la viabilità nella zona dello svincolo di Giostra

Questa mattina traffico totalmente paralizzato in tutta l’area circostante allo svincolo autostradale di Giostra, dove si sono registrate lunghissime code che hanno creato non pochi disagi, in particolare per gli utenti provenienti da Palermo, costretti ad uscire obbligatoriamente a Giostra. Lunghe file registrate anche all’interno della galleria San Jachiddu direzione Annunziata/Giostra.

Ad evidenziare tale problematica è il Consigliere della V Municipalità Franco Laimo, a cui sono pervenute le segnalazioni di tantissimi cittadini rimasti imbottigliati nel lungo serpentone creato lungo la strada per San Michele, proprio al fine di agevolare la viabilità. Soluzione che con la fine del periodo estivo ed il ritorno alle attività lavorativa da parte della maggioranza dei cittadini però sembra non dare i benefici sperati.

Secondo il consigliere Laimo, per risolvere definitivamente tali problematiche sarebbe necessario riformulare i progetti relativi alla viabilità di zona, puntando sulla realizzazione di una rotatoria davanti lo svincolo di Giostra, incrementando al tempo stesso il numero degli operai del cantiere del viadotto, facendo sì che lavorino 24 ore su 24, al fine di terminare prima possibile i lavori.