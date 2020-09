Messina, “Il Tour dei Borghi” farà tappa all’Antica Farmacia di Roccavaldina: al suo interno custoditi reperti del ‘500

22 Settembre 2020 15:17

Messina. Il Tour dei Borghi, il percorso che si propone di far scoprire i Borghi più belli della Sicilia, farà tappa a Roccavaldina ed alla sua “Antica Farmacia”, luogo ricco di storia che custodisce reperti risalenti al ‘500

Nuovo appuntamento con “Il Tour dei Borghi”, il percorso promozionale alla scoperta dei Borghi più belli di Sicilia promosso dal Comitato Sicilia Turistica.

La new entry di turno sarà la suggestiva Roccavaldina, nel messinese, e la sua bellissima “Antica Farmacia”, per la quale sarà proposta un’esclusiva visita guidata, sabato 26 settembre con raduno alle ore 10:15 da Piazza del Popolo, condotta da una guida abilitata.

La Farmacia Cinquecentesca unica in Sicilia è famosa in tutto il mondo. All’interno sono custoditi 238 vasi modellati nel 1580, vere opere d’arte, preziosissimi e di inestimabile valore, finemente istoriati con scene bibliche, mitologiche e storiche, provenienti dalla famosa bottega urbinate di Mastro Antonio Patanazzi.

Su tutti i vasi della farmacia è presente lo stemma di Cesaro Candia. Il corredo è stato acquistato da Don Gregorio Bottaro a Messina ad un’asta pubblica nel 1628 per 400 onze, pagato in quattro rate e donato alla Confraternita del SS. Sacramento che lo affittò a diversi Erboristi che si succedettero nel tempo fino al 1852, anno in cui la Spezieria cessò di funzionare.

Il percorso della visita guidata continuerà tra le suggestive vie del Borgo. La guida accompagnerà i visitatori per tutto il paese e ne racconterà la ricca storia, i personaggi e le vicende che si sono evolute al suo interno. Le altre tappe saranno meraviglioso Duomo e l’incantevole Chiesa della Catena.