Messina, Siracusano (FI): “pdl per stop baraccopoli ferma in Commissione, doveroso chiedere scusa a cittadini”

29 Settembre 2020 20:28

Baraccopoli a Messina: la nota di Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio

“La proposta di legge per cancellare le baraccopoli di Messina è ferma al palo. Negli scorsi mesi Forza Italia aveva più volte chiesto la procedura d’urgenza, sempre negata dalla maggioranza; infine, dopo estenuanti trattative, la pdl aveva inizia il suo iter parlamentare dalla Commissione Ambiente di Montecitorio. Prima della pausa estiva, su nostra iniziativa, erano state audite le prime personalità, adesso, a un mese dalla riapertura della Camera, Partito democratico e Movimento 5 Stelle hanno, di fatto, bloccato l’esame del provvedimento”.

“In ufficio di presidenza della Commissione, infatti, i rappresentanti di questi partiti hanno espresso la volontà di accantonare questa proposta di legge, da loro considerata non essenziale, a favore di altre iniziative legislative che stanno evidentemente più a cuore alle forze politiche che sostengono il Conte bis.Forza Italia, al contrario, continua a ritenere assolutamente prioritaria l’approvazione, prima alla Camera e subito dopo al Senato, di questa legge. Chiedo scusa, anche a nome dei colleghi di maggioranza, ai cittadini della mia città. Il Parlamento sta nascondendo il sole con un dito, sta scappando dalle sue responsabilità”.

“A Messina 8mila cittadini, 2.500 nuclei familiari, si apprestano ad affrontare un ennesimo inverno negli 85 agglomerati di casette di fortuna nei quali risiedono da decine e decine di anni, con tetti in eternit, con fogne a cielo aperto e con i bambini che giocano in mezzo ai topi.Se tutto questo per alcuni non è importante che lo dicano in modo chiaro e trasparente, al Paese e soprattutto ai messinesi e ai siciliani. Basta con le ipocrisie”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio.