Messina, il sindaco De Luca sull’avvio della sessione di bilancio 2021/2023: “5 giorni di confronto con dirigenti e partecipate”

14 Settembre 2020 12:43

Messina. Si apre la sessione di bilancio 2021-2023, De Luca: “Verifica obiettivi 2020 e programmazione 2021: il controllo fatto ora impedisce che i soldi non spesi vengano usati dai dirigenti a loro piacimento”

“Oggi si apre la sessione di bilancio 2021/2023 con il confronto con tutti i dirigenti e le partecipate municipali per l’impostazione della strategia dei documenti finanziari del prossimo triennio: trattasi di cinque giorni di confronto no stop!”, così il sindaco di Messina, Cateno De Luca, in un post sulla sua pagina Facebook.

“In tale occasione si effettuerà la verifica degli obiettivi assegnati per il 2020 e la preparazione degli obiettivi 2021. Vediamo quanti soldi dei contribuenti assegnati ai dirigenti ed alle partecipate non sono stati ancora spesi.

Il controllo di gestione fatto ora impedisce a fine anno che i soldi non spesi vengano ‘annacquati’ dai dirigenti comunali come avveniva in passato per essere spesi dopo a loro piacimento e senza alcun controllo da parte della giunta e del consiglio comunale”.