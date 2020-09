Messina, lo Shuttle non passa da Torre Faro: studenti costretti a percorrere chilometri a piedi per raggiungere la fermata

22 Settembre 2020 16:42

Messina. La comunità di Torre Faro lancia una petizione online per ottenere il passaggio all’interno del borgo dello Shuttle Atm. Ad oggi per raggiungere il capolinea bisogna attraversare tutto il paese

“Il 6 agosto avevamo chiesto il passaggio di alcune corse dello shuttle all’interno del villaggio di Torre Faro nel periodo scolastico, scrivendo al Comune e Atm con una mail al protocollo, alla segreteria dell’Atm e al suo presidente, ma ad oggi nessuna risposta positiva o negativa”. Così i rappresentanti del Comitato Messina Nord in una nota con cui intendono mettere in luce il disagio che deriverebbe alla comunità di Torre Faro dal non essere direttamente servita dalla Linea 1 “Shuttle” relativa al servizio di trasporto pubblico su gomma della città di Messina.

“Da qui parte la nostra iniziativa sulla piattaforma “change.org” di raccolta firme per chiedere con l’appoggio di tantissime famiglie del borgo marinaro, che firmeranno la nostra petizione, che la linea shuttle faccia ingresso nel villaggio nelle ore utilizzate dagli studenti per andare e tornare da scuola”.

“Non si può ancora pensare – si legge ancora – che tanti studenti devono percorrere un intero paese per arrivare al capolinea in via Circuito per poter andare o tornare da scuola, con la barzelletta estiva del passaggio dello shuttle che molte volte è rimasto bloccato fronte chiesa o alla risacca dei due mari. Perché non si fa al contrario? Nel periodo estivo si possono tranquillamente fare ‘due passi’ a piedi per raggiungere il mare o i lidi ma nel periodo invernale gli studenti con zaini pesanti e magari sotto la pioggia perché devono non usufruire di un servizio che fino a qualche anno fa veniva garantito dalla linea 79?”

“Chiediamo – concludono i rappresentanti del Comitato – con l’aiuto della raccolta firme di far passare all’interno del villaggio alcune corse dello shuttle oppure creare una linea che da Torre Faro arrivi al capolinea del tram consentendo a centinaia di studenti di poter utilizzare i mezzi pubblici senza fare chilometri verso la fermata”.