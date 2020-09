Messina, a Santa Lucia del Mela arrestato 40enne già noto alle forze dell’ordine per furto di energia elettrica

7 Settembre 2020 12:38

Messina. Durante un controllo presso l’abitazione di Z.A.F., 40enne sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica

Sabato 5 Settembre, i Carabinieri della Stazione di Santa Lucia del Mela hanno arrestato, in flagranza di reato, Z.A.F., 40enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica.

Nel corso di un servizio di controllo nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, i Carabinieri hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 40enne Z.A.F. sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno. A seguito del controllo, i militari dell’Arma hanno accertato che l’uomo aveva realizzato un allaccio abusivo mediante un collegamento diretto alla linea elettrica esterna sottraendo energia elettrica dalla rete pubblica.

Al termine delle formalità di rito, come disposto dal Sostituto Procuratore di turno, presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.