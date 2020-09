Messina, Rossellini (M5S) sul Parco Casa Nostra di viale Giostra: “Totale abbandono; doveva essere luogo di aggregazione in quartiere difficile” [FOTO]

2 Settembre 2020 12:28

Messina. Parco Casa Nostra di viale Giostra, il consigliere Gabriele Rossellini (M5S): “Non è stato nemmeno collaudato, auspico collaborazione tra Quartiere, cittadini e Amministrazione

“Doveva essere un luogo di aggregazione e di gioco per i ragazzi in un quartiere difficile, ma si trova in stato di totale abbandono, in mezzo ai rifiuti, danneggiato in più parti e senza essere stato ancora collaudato“. A dirlo Gabriele Rossellini, consigliere del Movimento Cinque Stelle della V circoscrizione parlando del Parco Casa Nostra sul viale Giostra.

“Tra l’altro – prosegue Rossellini – non sono stati installati dei cestini per i rifiuti e si trovano nelle varie aree bottiglie di vetro, lattine e cartoni in mezzo alla strada.

Le staccionate in legno inoltre non sono del tutte sicure poiché è stato lasciato parecchio spazio tra i vari tronchi e dei bambini potrebbero oltrepassare la staccionata e cadere.

Auspicabili dunque dei lavori urgenti per metterlo in sicurezza e sarebbe meglio recintare la zona fino alla conclusione dei lavori, visto che nel frattempo dei vandali hanno pensato di rimuovere una zona del prato sintetico.

Ci vuole anche maggiore sorveglianza e l’installazione di telecamere perché al momento ragazzini entrano all’interno della zona pedonale con scooter danneggiando il Parco”.

“Auspico– conclude Rossellini – una collaborazione tra quartiere, comitato di cittadini e amministrazione affinché si mettano in atto tutti gli interventi strutturali e amministrativi per il recupero di questo spazio e destinarlo alla fruizione dei cittadini“.