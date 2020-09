Messina, riqualificazione delle piazze cittadine: “Nuove proposte per Camaro, Pistunina, Palmara e Villa Lina”

14 Settembre 2020 13:04

Messina. Durante la seduta odierna della Commissione consiliare per i Lavori Pubblici sono emerse una serie di proposte per riqualificare le piazze cittadine. Tra queste la costruzione di campetti negli spazi di Palmara e Pistunina

Oggi la Commissione consiliare per i Lavori Pubblici del Comune di Messina ha affrontato il tema della riqualificazione delle piazze cittadine con i fondi della democrazia partecipata. Erano presenti l’Assessore all’Arredo Urbano, Massimo Minutoli, ed i tecnici del Dipartimento Massimo Pistorino, Gabriele Miceli e Matteo Mucari.

“È stata l’occasione – ha spiegato il presidente della Commissione, Libero Gioveni – per fare il punto della situazione sui lavori già ultimati o ancora in corso a Camaro S. Paolo, a Pistunina, a Palmara e a Villa Lina. Dal dibattito è emersa la necessità di adottare ulteriori migliorie o accorgimenti per rendere gli spazi ancora più gradevoli e sicuri. Fra questi la realizzazione di campetti negli spazi di Palmara e Pistunina e gli impianti di illuminazione a led come quello che si sta già per realizzare nella piazzetta di Camaro S. Paolo, per la quale ho chiesto anche una recinzione per la sicurezza dei bambini e la collocazione di uno scivolo per la loro attività ludica”.